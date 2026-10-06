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Las fotos del acto del Día de la Policía 2026

Javier Alborés
06/10/2026 15:57
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
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En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
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Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
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En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
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Conmemoración del Día de la Policía 2026
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Conmemoración del Día de la Policía 2026
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