Galerías
Las fotos del acto del Día de la Policía 2026
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés
1.
Conmemoración del Día de la Policía 2026
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Javier Alborés