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La inauguración de 'Coruña brutalista', en imágenes

Javier Alborés
05/10/2026 20:32
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
1.
La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembrePalacio municipal. InauguraciÃ³n exposiciÃ³n sobre brutalismo
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembrePalacio municipal. InauguraciÃ³n exposiciÃ³n sobre brutalismo
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Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
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