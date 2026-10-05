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La inauguración de 'Coruña brutalista', en imágenes
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés
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Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
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Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembrePalacio municipal. InauguraciÃ³n exposiciÃ³n sobre brutalismo
Javier Alborés
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Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
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Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés
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La exposición es el punto de partida de la Semana da Arquitectura
Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre
Javier Alborés