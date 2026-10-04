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Lo que no viste de The Rapants, en fotos
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The Rapants en el puerto de A Coruña
Más de 4.500 personas demostraron su fidelidad a los muradanos, que habían salido victoriosos de la ciudad tras las Fiestas de María Pita
German Barreiros
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