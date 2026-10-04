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Las mejores imágenes del concierto de Antonio Orozco 

Quintana
Quintana
04/10/2026 13:57
El artista catalán abrió la faena con ‘Lo que tú quieras soy’, un tema de hace más de 20 años y que define a la perfección la idea de esta ‘La gira de tu vida’
1.
Concierto de Antonio Orozco en el Coliseum
El artista catalán abrió la faena con ‘Lo que tú quieras soy’, un tema de hace más de 20 años y que define a la perfección la idea de esta ‘La gira de tu vida’
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