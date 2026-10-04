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Las mejores imágenes del concierto de Antonio Orozco
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Concierto de Antonio Orozco en el Coliseum
El artista catalán abrió la faena con ‘Lo que tú quieras soy’, un tema de hace más de 20 años y que define a la perfección la idea de esta ‘La gira de tu vida’
Quintana
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Concierto de Antonio Orozco en el Coliseum
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