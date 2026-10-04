Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Disfruta la exhibición canina de UrbanDog, en fotos 

Quintana
Quintana
04/10/2026 15:58
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Link, a caballo en una imagen del futuro remake de Ocarina of time que se publicará el próximo mes de noviembre

Link y Zelda se hacen mayores
Óscar Ulla
Ilustración de Gosia Trebacz

Exilios e acollidas
Xulio Valcárcel
Audiencia Provincial de A Coruña

Juzgan a tres acusados de estafar 60.000 euros a un hombre al que habrían engañado en Betanzos
Europa Press
Tellado, en la Junta Directiva Autonómica del PP, este sábado en Murcia

El PP urge a Sánchez a convocar elecciones generales "mañana": "Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Aprieta el botón"
Europa Press