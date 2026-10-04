Galerías
Disfruta la exhibición canina de UrbanDog, en fotos
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana
1.
III Xornadas UrbanDog
La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía
Quintana