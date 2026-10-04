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Así trabajan los controladores de Salvamento Marítimo

Javier Corominas
04/10/2026 04:00
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Los trabajadores y la sede del CCS
La Torre de Control Marítimo
Javier Corominas
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La Torre de Control Marítimo y el dique de abrigo
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Pereira, en su oficina por la mañana
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Roberto Pereira, en su oficina de noche
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