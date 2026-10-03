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Mira cómo es ahora la antigua cárcel de Betanzos

Patricia G. Fraga
03/10/2026 14:41
Convertida en museo y en espacio de atención al ciudadano, con algún elemento original de las celdas reabren la antigua cárcel de Betanzos como un motor para el casco histórico
1.
La nueva vida de la antigua cárcel de Betanzos
Convertida en museo y en espacio de atención al ciudadano, con algún elemento original de las celdas reabren la antigua cárcel de Betanzos como un motor para el casco histórico
Patricia G. Fraga
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