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Mira cómo es ahora la antigua cárcel de Betanzos
1.
La nueva vida de la antigua cárcel de Betanzos
Convertida en museo y en espacio de atención al ciudadano, con algún elemento original de las celdas reabren la antigua cárcel de Betanzos como un motor para el casco histórico
Patricia G. Fraga
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La nueva vida de la antigua cárcel de Betanzos
Convertida en museo y en espacio de atención al ciudadano, con algún elemento original de las celdas reabren la antigua cárcel de Betanzos como un motor para el casco histórico
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga