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La manifestación por la vivienda en A Coruña, las imágenes
1.
La manifestación se convirtió en una de las más multitudinarias de la ciudad en los últimos años
Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
German Barreiros
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Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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