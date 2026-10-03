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La manifestación por la vivienda en A Coruña, las imágenes

Germán Barreiros
03/10/2026 22:52
Alrededor de 1.000 personas marcharon por A Coruña
1.
La manifestación se convirtió en una de las más multitudinarias de la ciudad en los últimos años
Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
German Barreiros
Alrededor de 1.000 personas marcharon por A Coruña
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La manifestación se convirtió en una de las más multitudinarias de la ciudad en los últimos años
Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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Alrededor de 1.000 personas marcharon por A Coruña
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Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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Alrededor de 1.000 personas marcharon para denunciar la situación actual de la vivienda
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