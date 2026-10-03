Galerías
Así fue el concierto de Zucchero en el Palacio de la Ópera
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
1.
Concierto de Zucchero
En el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila', el artista italiano puso a bailar al Palacio de la Ópera
Carlota Blanco