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Periscopio A Coruña, en imágenes
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Periscopio: El papel de la IA en los sectores culturales y creativos
La Domus ha reunido a grandes nombres de la cultura y la tecnología para reflexionar sobre los retos y oportunidades que supone la inteligencia artificial para los sectores culturales y creativos
Fran Martinez
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