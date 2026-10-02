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Periscopio A Coruña, en imágenes 

Fran Martínez
02/10/2026 18:05
La Domus ha reunido a grandes nombres de la cultura y la tecnología para reflexionar sobre los retos y oportunidades que supone la inteligencia artificial para los sectores culturales y creativos
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Periscopio: El papel de la IA en los sectores culturales y creativos
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