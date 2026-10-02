La carrera solidaria del colegio Franciscanos, en fotos 

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Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite

El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite

Quintana