Galerías
La carrera solidaria del colegio Franciscanos, en fotos
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Una carrera franciscana y solidaria con Boa Noite
El colegio Franciscanos, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre, realizó una carrera que además de promover la salud, tiene un fin solidario: recolectar fondos para la asociación Boa Noite
Quintana
1.
Un instante de la carrera solidaria del colegio Franciscanos
Un instante de la carrera solidaria del colegio Franciscanos
Quintana