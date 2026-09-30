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Las mejores imágenes del simulacro de incendio en María Pita por Semana de la Prevención
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Semana de la Prevención
Los Bomberos de A Coruña realizaron un simulacro en María Pita dentro de las actividades de la Semana de la Prevención
Javier Alborés
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Los Bomberos de A Coruña realizaron un simulacro en María Pita dentro de las actividades de la Semana de la Prevención
Javier Alborés
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Javier Alborés
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Simulacro en María Pita durante la Semana de la Prevención
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