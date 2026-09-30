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Así participaron los españoles en el nacimiento de Estados Unidos
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco
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El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco