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Así participaron los españoles en el nacimiento de Estados Unidos

Carlota Blanco
30/09/2026 21:17
exposicion capitania
1.
Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
Carlota Blanco
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
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Españoles en el nacimiento de Estados Unidos
El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
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El Palacio de Capitanía acoge hasta el 7 de octubre la exposición ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’, que revisa la historia de 1776 con documentos y recreaciones
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Carlota Blanco
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