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Las imágenes que deja el temporal en A Coruña  

Germán Barreiros y Javier Alborés
29/09/2026 18:01
Árbol caído en los jardines de Méndez Núñez
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Segundo árbol  caído en los jardines de Méndez Núñez en menos de una semana 
German Barreiros
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
En los jardines los árboles cedieron ante el fuerte viento 
German Barreiros
Árbol caído en los jardines de Méndez Núñez
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído en los jardines de Méndez Núñez
German Barreiros
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
En los jardines los árboles cedieron ante el fuerte viento
German Barreiros
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Los árboles caídos han sido una de las escenas más comunes este martes en la ciudad
German Barreiros
Árbol caído en los jardines de Méndez Núñez
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído en los jardines de Méndez Núñez
German Barreiros
Cae un árbol en los jardines de Méndez Núñez
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Cae un árbol en los jardines de Méndez Núñez
Germán Barreiros 
Árbol caído sobre un vehículo en la calle El Carmen
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído sobre un vehículo en la calle El Carmen
German Barreiros
Árbol caído sobre un vehículo en la calle El Carmen
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído sobre un vehículo en la calle El Carmen
German Barreiros
Árbol caído sobre un vehículo en la calle El Carmen
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído sobre un vehículo en la calle El Carmen
German Barreiros
Árbol caído en Vioño
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído en Vioño
Cedida
Árbol caído en Vioño
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído en Vioño
Cedida
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
El viento azotó todas las zonas de la ciudad
Javier Alborés
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Cielos grises, presagio de la tormenta que se espera en la ciudad 
Javier Alborés 
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y algunos elementos caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
German Barreiros
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y mascotas equipadas para la lluvia 
EC
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y la lluvia 
EC
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y la lluvia
EC
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y la lluvia
EC
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
La lluvia no se hizo esperar este martes en la ciudad
Javier Alborés 
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y la lluvia
EC
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento, en espera de la tormenta  
Javier Alborés
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
1.
Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Los viandantes han tenido que sortear el viento, este martes, en la ciudad
German Barreiros

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