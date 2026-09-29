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Las imágenes que deja el temporal en A Coruña
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Segundo árbol caído en los jardines de Méndez Núñez en menos de una semana
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
En los jardines los árboles cedieron ante el fuerte viento
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído en los jardines de Méndez Núñez
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
En los jardines los árboles cedieron ante el fuerte viento
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Los árboles caídos han sido una de las escenas más comunes este martes en la ciudad
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído en los jardines de Méndez Núñez
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Cae un árbol en los jardines de Méndez Núñez
Germán Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído sobre un vehículo en la calle El Carmen
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído sobre un vehículo en la calle El Carmen
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído sobre un vehículo en la calle El Carmen
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído en Vioño
Cedida
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Árbol caído en Vioño
Cedida
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
El viento azotó todas las zonas de la ciudad
Javier Alborés
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Cielos grises, presagio de la tormenta que se espera en la ciudad
Javier Alborés
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y algunos elementos caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
German Barreiros
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y mascotas equipadas para la lluvia
EC
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y la lluvia
EC
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y la lluvia
EC
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y la lluvia
EC
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
La lluvia no se hizo esperar este martes en la ciudad
Javier Alborés
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento y la lluvia
EC
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Viandantes sorteando el viento, en espera de la tormenta
Javier Alborés
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Las incidencias que deja el temporal en A Coruña
Los viandantes han tenido que sortear el viento, este martes, en la ciudad
German Barreiros