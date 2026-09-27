Galerías
Los mejores looks del Festival de San Sebastián
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Samantha Siqueiro
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Marta Etura
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Bill Skarsgård
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Greta Fernández
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Javier Giner
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
La diseñadora Isabel Zapardiez
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Mikel Gurrea (2i) posa junto a las actrices, Victoria Luengo (i), Ariadna Gil (d), y Eulalia Ramón (2d)
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Ariadna Gil
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Francesc Ferrer
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Carol Rovira
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
José Corbacho
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Adriana Torrebejano
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Silvia Abril
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Mario Cotillard
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
La bailarina Lucía Lacarra y el bailarín y coreógrafo canadiense Matthew Golding
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Rami Malek
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Parte del elenco de 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrosi
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Antonio de la Torre
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Natalia de Molina
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Alba Suárez López 'Yenesi'
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Lola Dueñas
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Guitarricadelafuente
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Milo Quifes
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Miguel Bernadeau
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Carlos González
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Anna Díaz
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Kazuya Murayama
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Victoria Luengo
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Nerea Garmendia
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Paz Vega
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Miguel Ángel Muñoz
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Lucía de la Fuente
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Kike Maíllo
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Nuria Gago
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Fernando Tejero
EFE
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Gabriela Andrada
EFE