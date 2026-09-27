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Los mejores looks del Festival de San Sebastián

Efe
27/09/2026 10:52
SAN SEBASTIÁN, 26/09/2026.- La actriz mexicana Samantha Siqueiros posa este sábado en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, momentos antes de la gala de clausura de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Samantha Siqueiro
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/09/2026.- La catriz Marta Etura posa en la alfombra roja durante la gala de entrega de premios del 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/ Javier Etzezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Marta Etura 
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/09/2026.- El actor y modelo sueco Bill Skarsgård, posa en la alfombra roja durante la gala de entrega de premios del 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/ Javier Etzezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Bill Skarsgård
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/09/2026.- La actriz Greta Fernández, posa en la alfombra roja durante la entrega de premios del 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/ Javier Etzezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Greta Fernández
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/09/2026.- El director Javier Giner, posa en la alfombra roja durante la gala de entrega de premios del 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/ Javier Etzezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Javier Giner
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/09/2026.- La diseñadora Isabel Zapardiez, posa en la alfombra roja durante la entrega de premios del 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/ Javier Etzezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
La diseñadora Isabel Zapardiez
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2026.- El realizador Mikel Gurrea (2i) posa junto a las actrices, Victoria Luengo (i), Ariadna Gil (d), y Eulalia Ramón (2d), este jueves en la alfombra roja durante su participación en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Mikel Gurrea (2i) posa junto a las actrices, Victoria Luengo (i), Ariadna Gil (d), y Eulalia Ramón (2d)
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2026.- La actriz Ariadna Gil posa este jueves en la alfombra roja durante su participación en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Ariadna Gil 
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2026.- El actor Francesc Ferrer posa este jueves en la alfombra roja durante su participación en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde se presenta ´Burundanga´. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Francesc Ferrer
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2026.- La actriz Carol Rovira posa este jueves en la alfombra roja durante su participación en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde se presenta ´Burundanga´. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Carol Rovira 
EFE
GRAFCAV9773. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2026.- El realizador José Corbacho, posa este jueves en la alfombra roja durante su participación en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
José Corbacho
EFE
GRAFCAV9770. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2026.- La actriz Adriana Torrebejano, posa este jueves en la alfombra roja durante su participación en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
 Adriana Torrebejano
EFE
GRAFCAV9768. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2026.- La actriz Silvia Abril, posa este jueves en la alfombra roja durante su participación en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Silvia Abril
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 23/09/2026.- El actor estadounidense Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón este miércoles en la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón
EFE
SAN SEBASTIÁN, 24/09/2026.- La actriz francesa Mario Cotillard este jueves en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta´7H40 Ce Matin-Là´ en la sección oficial de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Mario Cotillard 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 23/09/2026.- La bailarina Lucía Lacarra y el bailarín y coreógrafo canadiense Matthew Golding posan este miércoles en la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
La bailarina Lucía Lacarra y el bailarín y coreógrafo canadiense Matthew Golding
EFE
SAN SEBASTIÁN, 23/09/2026.- El actor estadounidense Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón este miércoles en la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 23/09/2026.- El actor estadounidense Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón este miércoles en la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón 
EFE
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 22/09/2026.- El actor Rami Malek este martes en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde presenta su película 'The man I love'. EFE/Juan Herrero.
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Rami Malek 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- Parte del elenco de 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrosi, posa este domingo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan su película en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/ Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Parte del elenco de 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrosi
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- El actor Antonio de la Torre posa este domingo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan su película de 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/ Javier Etxezarreta. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Antonio de la Torre
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- La actriz Natalia de Molina posa este domingo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan su película de 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/ Javier Etxezarreta. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Natalia de Molina 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- La cantante y actriz Alba Suárez López 'Yenesi' posa este domingo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan la película 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Alba Suárez López 'Yenesi'
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- La actriz Lola Dueñas posa este domingo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan la película 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Lola Dueñas
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- El músico Guitarricadelafuente posa este domingo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan la película 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Guitarricadelafuente
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- El actor Milo Quifes posa este domingo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan la película 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Milo Quifes
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- El actor Miguel Bernadeau posa este domingo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan la película 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Miguel Bernadeau 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- El actor Carlos González posa este domingo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan la película 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Carlos González 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- La actriz Penélope Cruz este domingo en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta su película de 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- La actriz Penélope Cruz este domingo en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta su película de 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- La actriz Penélope Cruz este domingo en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan su película de 'La bola negra' en la sección Perlak de la 74 edición del certamen. EFE/ Javier Etxezarreta. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 19/09/2026.- La actriz Penélope Cruz posa en la alfombra roja durante su participación en la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz
EFE
SAN SEBASTIÁN, 19/09/2026.- La actriz Penélope Cruz posa en la alfombra roja durante su participación en la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Penélope Cruz 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 19/09/2026.- La actriz Anna Díaz posa este sábado en la alfombra roja del 74 Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta su película 'Ceniza en la boca' en la sección Horizontes del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Anna Díaz
EFE
SAN SEBASTIÁN, 19/09/2026.- El director japonés Kazuya Murayama posa este sábado en la alfombra roja del 74 Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta su película 'The ballet lesson' en la sección New Directors del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Kazuya Murayama 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 19/09/2026.- La actriz Victoria Luengo posa este sábado en la alfombra roja del 74 Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Victoria Luengo 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 26/09/2026.- La actriz Nerea Garmendia posa este sábado en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, momentos antes de la gala de clausura de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Nerea Garmendia 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 26/09/2026.-La actriz Paz Vega posa este sábado en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, momentos antes de la gala de clausura de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Paz Vega 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 26/09/2026.- El actor Miguel Ángel Muñoz posa este sábado en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, momentos antes de la gala de clausura de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Miguel Ángel Muñoz 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 26/09/2026.- La actriz Lucía de la Fuente posa este sábado en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, momentos antes de la gala de clausura de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Lucía de la Fuente 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 26/09/2026.- El actor Kike Maíllo posa este sábado en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, momentos antes de la gala de clausura de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Kike Maíllo
EFE
SAN SEBASTIÁN, 26/09/2026.-La actriz Nuria Gago posa este sábado en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, momentos antes de la gala de clausura de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Nuria Gago
EFE
SAN SEBASTIÁN, 26/09/2026.-El actor Fernando Tejero posa este sábado en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, momentos antes de la gala de clausura de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Fernando Tejero 
EFE
SAN SEBASTIÁN, 26/09/2026.- La actriz Gabriela Andrada posa este sábado en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, momentos antes de la gala de clausura de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
1.
74 edición del Festival de San Sebastián
Gabriela Andrada 
EFE

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