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El concierto de Ara Malikian, en fotos 

Javier Alborés
27/09/2026 21:19
El virtuoso violinista de origen libanés regresó a A Coruña para dar un concierto, esta vez en el Palacio de la Ópera, en el marco de su gira ‘Intruso’, con la que planteó un viaje por la angustia de no encajar para acabar abrazando la riqueza de la identidad multicultural, encontrando un hogar en la música
1.
Ara Malikian, un ‘intruso’ en el Palacio de la Ópera
El virtuoso violinista de origen libanés regresó a A Coruña para dar un concierto, esta vez en el Palacio de la Ópera, en el marco de su gira ‘Intruso’, con la que planteó un viaje por la angustia de no encajar para acabar abrazando la riqueza de la identidad multicultural, encontrando un hogar en la música
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