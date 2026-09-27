El concierto de Ara Malikian, en fotos 

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Ara Malikian, un ‘intruso’ en el Palacio de la Ópera

El virtuoso violinista de origen libanés regresó a A Coruña para dar un concierto, esta vez en el Palacio de la Ópera, en el marco de su gira ‘Intruso’, con la que planteó un viaje por la angustia de no encajar para acabar abrazando la riqueza de la identidad multicultural, encontrando un hogar en la música

Javier Alborés