Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes del Rock in Cambre 

Patricia G. Fraga y Javier Alborés
26/09/2026 22:26
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
1.
XXXIV edición del festival Rock in Cambre
Un fin de semana con Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes, Stonewolf, Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab
Patricia G. Fraga y Javier Alborés

Lo más leído

Te puede interesar

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón

Decenas de personas acampan en la Puerta del Sol para protestar por la crisis de vivienda
EFE
Procesión en la romería de San Cosme

Las romerías de ‘verano’ tocan a su fin con San Cosme de Maianca y los Milagros de Bandoxa
Noelia Díaz
Un hombre observa los daños de un bombardeo ruso en Sloviansk

Kiev pide a EEUU y la UE restringir el comercio con Rusia y más sanciones
EFE
Vigilia en Beirut por los muertos y heridos en el conflicto entre Hizbulá e Israel

Dos años sin Nasrala: Hizbulá afronta una nueva etapa entre la supervivencia y el desarme
EFE