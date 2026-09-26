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Así fue el comienzo de la temporada de la OSG
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La Sinfónica de Galicia retoma su actividad
La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) retomó este viernes a su actividad con su primer concierto de abono, en el que interpretó la tercera sinfonía de Gustav Mahler.
German Barreiros
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La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) retomó este viernes a su actividad con su primer concierto de abono, en el que interpretó la tercera sinfonía de Gustav Mahler.
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