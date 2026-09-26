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Así fue el comienzo de la temporada de la OSG 

Germán Barreiros
26/09/2026 00:30
La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) retomó este viernes a su actividad con su primer concierto de abono, en el que interpretó la tercera sinfonía de Gustav Mahler.
1.
La Sinfónica de Galicia retoma su actividad
La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) retomó este viernes a su actividad con su primer concierto de abono, en el que interpretó la tercera sinfonía de Gustav Mahler.
German Barreiros
La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) retomó este viernes a su actividad con su primer concierto de abono, en el que interpretó la tercera sinfonía de Gustav Mahler.
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