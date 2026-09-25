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La G-Night 2026, en fotos
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G-Night 2026, sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras
La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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G-Night 2026, sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras
La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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G-Night 2026, sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras
La UDCy varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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G-Night 2026, sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras
La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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G-Night 2026, sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras
La UDCy varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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G-Night 2026, sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras
La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
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Carlota Blanco
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
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Carlota Blanco
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
German Barreiros
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
German Barreiros
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
German Barreiros
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
German Barreiros
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G-Night 2026, sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras
La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
German Barreiros
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
German Barreiros
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
German Barreiros
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
German Barreiros