La G-Night 2026, en fotos 

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Carlota Blanco
25/09/2026 19:08
La UDC lleva adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
1.
G-Night 2026, sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras
La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
Carlota Blanco
La UDC lleva adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
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La UDC y varios museos de la ciudad llevan adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
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EFE