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Las fiestas de Monte Alto, en fotos

Germán Barreiros y Carlota Blanco
20/09/2026 12:16
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
1.
Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Germán Barreiros
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Fiestas de Monte Alto
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Germán Barreiros
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Germán Barreiros
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Fiestas de Monte Alto
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Germán Barreiros
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Germán Barreiros
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Germán Barreiros
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Germán Barreiros
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Fiestas de Monte Alto
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Germán Barreiros
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Fiestas de Monte Alto
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Germán Barreiros
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Germán Barreiros
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Germán Barreiros
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
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Fiestas de Monte Alto
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Germán Barreiros
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Germán Barreiros
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Germán Barreiros
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Germán Barreiros
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Carlota Blanco
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Carlota Blanco
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Carlota Blanco
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Carlota Blanco
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Fiestas de Monte Alto
Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Carlota Blanco
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Música y diversión llenaron el barrio durante todo el fin de semana
Carlota Blanco

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