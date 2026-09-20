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Así trabaja la Asociación de Búsqueda y Salvamento de Galicia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/09/2026 04:03
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Voluntarios del cuerpo trabajan en la ciudad
Voluntarios en una práctica
Javier Corominas
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Voluntarios del cuerpo trabajan en la ciudad
Operativo de seguridad en prueba de natación en aguas abiertas
Javier Corominas
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Voluntarios en una práctica
Javier Corominas
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Verificación de seguridad previa a una competición
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Parte del equipo tras una práctica
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Acompañamiento de seguridad en la fiesta de la Patrona del Mar
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Voluntarios del cuerpo trabajan en la ciudad
Un voluntario en moto de agua
Javier Corominas
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Práctica de rescate en mar abierto
Javier Corominas

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