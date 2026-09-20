Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

A Coruña se despide del verano a casi 30 grados

Carlota Blanco
20/09/2026 12:28
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
1.
Playas llenas para despedir el verano
El otoño está a punto de aterrizar oficialmente, pero mientras tanto A Coruña disfruta de jornadas de casi 30 grados
Carlota Blanco

Lo más leído

Te puede interesar

Trabajadores de la Aesia

La Aesia rechaza desde A Coruña que la IA esté "desbocada": "Necesitamos más transparencia y responsabilidad"
EP
Diseño de Nät

Nät vuelve a las pantallas con 'Toda la verdad de mis mentiras'
Natalia Alcayde
Boceto de calzado de Pedro Rodríguez

La moda a tus pies
Natalia Alcayde
Ilustración de Gosia Trebacz

Feito coas mans
Xulio Valcárcel