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La IX Open Science, en imágenes

Patricia G. Fraga
19/09/2026 19:12
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga

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