Galerías
La IX Open Science, en imágenes
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga
1.
Cambre se convierte en la capital galega de la divulgación científica juvenil
La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero
Patricia G. Fraga