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La Fundación Seoane acoge 'Retrospectiva'

Patricia G. Fraga
19/09/2026 10:42
Gonzalo Castro, Héctor César Marcos y Xoti de Luis inauguraron la muestra
1.
'Retrospectiva', la nueva exposición de la Fundación Luis Seoane
Gonzalo Castro, Héctor César Marcos y Xoti de Luis inauguraron la muestra
Patricia G. Fraga
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'Retrospectiva', la nueva exposición de la Fundación Luis Seoane
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