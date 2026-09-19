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El ambiente en el tardeo 'Pica Pop', las fotos
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Música de los 90 y 2000 sonó en el Puerto de A Coruña
Miles de personas disfrutaron de la jornada
Patricia G. Fraga
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Miles de personas disfrutaron de la jornada
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Patricia G. Fraga
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