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El ambiente en el tardeo 'Pica Pop', las fotos

Patricia G. Fraga
19/09/2026 23:04
patricia tardeo
1.
Música de los 90 y 2000 sonó en el Puerto de A Coruña
Miles de personas disfrutaron de la jornada
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