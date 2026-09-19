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Así batió Riazor el récord de RCP simultáneas

Carlota Blanco
19/09/2026 10:48
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
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