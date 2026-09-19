Galerías
Así batió Riazor el récord de RCP simultáneas
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco
1.
Una RCP masiva en Riazor
Los más pequeños fueron los protagonistas de esta jornada de divulgación, en la que, de paso, batieron el récord gallego de RCP simultáneas
Carlota Blanco