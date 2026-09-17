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'Ola UDC', la jornada de bienvenida a la Universidad, en fotos

Javier Alborés
17/09/2026 13:20
El estadio de Elviña acogió la jornada con la que la Universidad de A Coruña quiso dar la bienvenida a todos sus alumnos de este nuevo curso
1.
“Ola UDC”, la jornada de bienvenida al alumnado
El estadio de Elviña acogió la jornada con la que la Universidad de A Coruña quiso dar la bienvenida a todos sus alumnos de este nuevo curso
Javier Alborés
El estadio de Elviña acogió la jornada con la que la Universidad de A Coruña quiso dar la bienvenida a todos sus alumnos de este nuevo curso
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“Ola UDC”, la jornada de bienvenida al alumnado
El estadio de Elviña acogió la jornada con la que la Universidad de A Coruña quiso dar la bienvenida a todos sus alumnos de este nuevo curso
Javier Alborés
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“Ola UDC”, la jornada de bienvenida al alumnado
El estadio de Elviña acogió la jornada con la que la Universidad de A Coruña quiso dar la bienvenida a todos sus alumnos de este nuevo curso
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“Ola UDC”, la jornada de bienvenida al alumnado
El estadio de Elviña acogió la jornada con la que la Universidad de A Coruña quiso dar la bienvenida a todos sus alumnos de este nuevo curso
Javier Alborés
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“Ola UDC”, la jornada de bienvenida al alumnado
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