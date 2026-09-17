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Los mejores momentos de Dani Fernández en el Coliseum 

Patricia G. Fraga
17/09/2026 22:36
Dani Fernández conquistó una vez más a los casi 9.000 espectadores en el Coliseum con sus grandes éxitos y un homenaje a Supersubmarina y Extremoduro
1.
Concierto de Dani Fernández
Dani Fernández conquistó una vez más a los casi 9.000 espectadores en el Coliseum con sus grandes éxitos y un homenaje a Supersubmarina y Extremoduro
Patricia G. Fraga
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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