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Los mejores momentos de Dani Fernández en el Coliseum
1.
Concierto de Dani Fernández
Dani Fernández conquistó una vez más a los casi 9.000 espectadores en el Coliseum con sus grandes éxitos y un homenaje a Supersubmarina y Extremoduro
Patricia G. Fraga
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Concierto de Dani Fernández
Dani Fernández conquistó una vez más a los casi 9.000 espectadores en el Coliseum con sus grandes éxitos y un homenaje a Supersubmarina y Extremoduro
Patricia G. Fraga
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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Patricia G. Fraga
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Concierto de Dani Fernández
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Patricia G. Fraga
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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Concierto de Dani Fernández
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Patricia G. Fraga