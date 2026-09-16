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La Semana Europea de la Movilidad en A Coruña, en fotos

Javier Alborés
16/09/2026 15:15
La Semana Europea de la Movilidad se inició en la plaza de Tabacos con diversas actividades educativas, deportivas y divulgativas
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La Semana Europea de la Movilidad en A Coruña
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