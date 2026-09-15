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Todas las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su paso por A Coruña y su área en los años 20
De la mano de la Hispanic Society Museum & Library se puede visitar el archivo de la fotógrafa, que entre 1924 y 1930 viajó, entre otros sitios, por Galicia, pasando por A Coruña y su área.
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Vista del valle desde la calle Vila de Ordes, en Casanova de Eirís - O Castrillón
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Carretera en Vila de Ordes, Casanova de Eirís - O Castrillón
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Cruceiro en Vila de Ordes, Casanova de Eirís - O Castrillón
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Vistas desde el edificio del Banco Pastor, en el Cantón Pequeño de A Coruña
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Vendedores de churros en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Escena del campo en Vila de Ordes, Casanova de Eirís - O Castrillón
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Casas a lo largo de Vila de Ordes, Casanova de Eirís-O Castrillón
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Puerta de O Parrote, construida por el conde de Aranda
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Casa de la condesa de Pardo Bazán, en la calle Tabernas 11 de la Ciudad Vieja de A Coruña
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Colegiata de Santa María del Campo, tumba de la familia Andeiro
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Un hombre sujeta una red de pesca de moluscos en A Coruña
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Detalle de una persona arreglando una red de pesca con aguja en A Coruña
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Red para la pesca de moluscos en A Coruña
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Mujeres lavando cestas de pesca en A Coruña
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Niño con su horno de castañas que tiene la forma de una locomotora en A Coruña
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Vista de la playa y los acantilados desde el Paseo Marítimo en la zona de Zalaeta-Orzán
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Torre de Hércules - Inscripción del nombre del arquitecto
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Torre de Hércules - Cómo se cree que eran las antiguas fachadas y las nuevas (según los dibujos de José Cornide)
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Torre de Hércules - Imagen de los muros originales
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Torre de Hércules - techo y muros
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Torre de Hércules - Muros originales
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Vecinos de Arteixo esperan el paso de un autobús
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Hombre en Arteixo con una capa negra de lana
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Tareas de desollado de un cordero en Carral
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Calle de Arteixo
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Un niño pequeño lleva partes de unos zuecos en Brexo - Cambre
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Un hombre afila una hoz mientras un niño gira la rueda, en Brexo - Cambre
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Casa antigua en O Temple - Cambre
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Recolección de piñas para venderlas como instrumento de encendido, en Oleiros
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Puerta de la Parroquia de Santiago de O Burgo, en Culleredo
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Almacenes de paja y mimbre para las patatas, en Oleiros
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Funda para una botella de vino hecha de paja trenzada, en Sada
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Pescadores reparando un bote en Sada
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Una mujer posa en el interior de una carnicería en Sada
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Una niña lavando la ropa con una tabla en Sada
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Niño mirando al exterior desde el cristal de una puerta, en Sada
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Pasteles de Navidad en el escaparate de una pastelería de Sada
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Pasteles de Navidad - Culebrinas de Mazapán de Navidad, en Sada
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Las imágenes de Ruth Matilda Anderson en su expedición en los años 20 por A Coruña y su área
Iglesia de San Francisco en Betanzos - Vista del ábside exterior
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Mercado para la venta de madera para encender en la plaza de Irmáns García Naveira, en Betanzos
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library
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Mujer joven con su ropa, hilando con una moderna rueda y un devanadeiro, en Paderne
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library