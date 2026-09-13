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Las imágenes de la fiesta del lúpulo en Betanzos
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Fiesta del lúpulo de Betanzos 2026
Betanzos disfrutó de cerveza, gastronomía y cultura en la fiesta del lúpulo
Quintana
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Fiesta del lúpulo de Betanzos 2026
Betanzos disfrutó de cerveza, gastronomía y cultura en la fiesta del lúpulo
Quintana
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