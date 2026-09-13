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Así fue la segunda edición del 'carnaval de verano' en la calle San Juan
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
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La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Calle San Juan
Asistentes disfrazados en la calle San Juan
German Barreiros