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Así fue la segunda edición del 'carnaval de verano' en la calle San Juan 

Germán Barreiros
13/09/2026 21:31
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
1.
Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
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German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
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German Barreiros
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
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Fiesta de fin del verano en la calle San Juan
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
German Barreiros
La segunda edición del Carnaval de Verano volvió a llevar música, comida y las ganas de parecer lo más hortera, choqueiro y original posible
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German Barreiros
Asistentes disfrazados en la calle San Juan
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Calle San Juan
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