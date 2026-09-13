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Así es el día a día de los técnicos contra la contaminación de Salvamento Marítimo

Javier Corominas
13/09/2026 04:05
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1.
La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Un técnico
Javier Corominas
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La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Técnico dentro de una cámara hiperbárica
Javier Corominas
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La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Uno de los técnicos, en una cámara hiperbárica
Javier Corominas
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La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Visión desde el casco de un buzo profesional
Javier Corominas
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La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Operarios del BEC posando
Javier Corominas
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La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Equipo, vehículos y containers preparados para actuar
Javier Corominas
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La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Tren de lavado de la barrera contracontaminación
Javier Corominas
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La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Tren de lavado de la barrera contracontaminación
Javier Corominas
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La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Un buzo ordena el cableado de uso profesional
Javier Corominas
BEC
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La labor de la Base Estratégica contra la Contaminación
Operarios del BEC
Javier Corominas

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