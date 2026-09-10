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Así es por dentro el nuevo Gadis de Monte Alto

Germán Barreiros
10/09/2026 14:15
El supermercado reabrió este jueves, 10 de septiembre, sus puertas tres tres años de reformas en la plaza de abastos
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Así es por dentro el nuevo Gadis de Monte Alto
El supermercado reabrió este jueves, 10 de septiembre, sus puertas tres tres años de reformas en la plaza de abastos
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