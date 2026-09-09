Las mejores imágenes de la vuelta al cole en A Coruña

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La vuelta al cole en A Coruña

Este 9 de septiembre marcó el regreso a clase de los niños coruñeses, que llegaron cargados con sus mochilas y entre la ilusión por ver de nuevo a sus amigos y la pena de dejar atrás las vacaciones de verano. A primera hora de la mañana se reprodujeron los atascos habituales debido a la gran afluencia de coches, sobre todo en las zonas de A Pasaxe y As Xubias.

Patricia G. Fraga