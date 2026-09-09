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El estreno de la nueva temporada de la Televisión de Galicia, en fotos
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La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
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La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
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