Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

El estreno de la nueva temporada de la Televisión de Galicia, en fotos

Quintana
Quintana
09/09/2026 21:41
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
Por la alfombra azul pasaron diversos protagonistas de la televisión gallega
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
galatvg17_20352818
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana
quintana. gala tvg
1.
La TVG presenta su programación en la Sala Pelícano
Por la alfombra azul pasaron diferentes protagonistas de la televisión gallega que formarán parte de la parrilla de contenidos
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Los alumnos del último seminario posan con responsables municipales y de la Xunta

El 60% de los alumnos de los cursos de formación laboral de Arteixo encuentra empleo
Fran Moar
Composición gráfica realizada para ilustrar esta información

‘Daily Express’ no ha publicado que Burnham quiere trasladar los inmigrantes de Ceuta a Reino Unido
Info Veritas
WTrump, en un evento Steel Across America en la Elipse en Washington

Trump dice que la guerra de Irán terminará justo después de las elecciones legislativas
EFE
El ideal gallego

Las Spice Girls avivan los rumores de su regreso con un misterioso vídeo en redes sociales
EFE