El entierro del rey Harald de Noruega, en imágenes

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El entierro del rey Harald

El cortejo fúnebre con el ataúd del fallecido rey Harald V de Noruega empezó este miércoles el recorrido desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo, una procesión en la que participan la familia real noruega, miembros de otras casas reales, entre ellos los reyes de España, Suecia y Países Bajos, y varios jefes de Estado. El féretro salió del Palacio Real a las 12.00 hora local para iniciar el recorrido de algo más de un kilómetro hasta la catedral de la capital noruega. Al salir del palacio el féretro, cubierto con la bandera real, sonó la primera de las 21 salvas de duelo de cañones que acompañaron en los primeros minutos del cortejo. El cortejo está encabezado por la Policía montada, la banda de la Guardia Real, la banda de las Fuerzas Armadas, el estandarte de la Guardia con crespón de luto, la Guardia del rey y el jefe de Protocolo de la Casa Real. Inmediatamente detrás, aparece el féretro tras un vehículo todoterreno sobre un armón de artillería flanqueado por los portadores del féretro, ayudantes de campo del rey. Tras el féretro caminan el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, su hermano el príncipe Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca. La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubren el recorrido en coche. Por detrás caminan miembros de familias reales extranjeras, entre ellos los reyes de España, Felipe VI -que es uno de los padrinos de Ingrid Alexandra- y Letizia; los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, acompañados por la princesa heredera Catalina Amalia, y los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, junto con sus tres hijos. También forman parte de la comitiva los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón; el rey Abdalá II de Jordania y la reina Rania; el Príncipe Alberto de Mónaco y Charlene; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, y el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra, entre otros. Entre los jefes de Estado y de Gobierno que participan en el cortejo fúnebre se encuentran los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda; de Ucrania, Volodímir Zelenski; de Chequia, Petr Pavel; de Finlandia, Alexander Stubb, además de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.Les siguen el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani; el primer ministro, Jonas Gahr Støre, y la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie.

EFE