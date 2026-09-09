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Así fue la visita del presidente de la Xunta al IES Eusebio da Guarda
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda, esta mañana, en su visita al IES Eusebio da Guarda
Alfonso Rueda, esta mañana, en su visita al IES Eusebio da Guarda
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda en el IES Eusebio da Guarda
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISA
Patricia G. Fraga