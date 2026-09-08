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Las imágenes de la Romería de los Remedios de Betanzos
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La Romería de los Remedios de Betanzos
El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros
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La Romería de los Remedios de Betanzos
El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros
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La Romería de los Remedios de Betanzos
El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros
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La Romería de los Remedios de Betanzos
El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros
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La Romería de los Remedios de Betanzos
El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros
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La Romería de los Remedios de Betanzos
El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros
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El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros
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El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros
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El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros
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La Romería de los Remedios de Betanzos
El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra
Germán Barreiros