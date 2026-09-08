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Las imágenes de la lluvia del final verano en A Coruña
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Patricia G. Fraga
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Patricia G. Fraga
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Patricia G. Fraga
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Patricia G. Fraga