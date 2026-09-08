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Las imágenes de la lluvia del final verano en A Coruña

Javier Alborés y Patricia G. Fraga
08/09/2026 13:10
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
1.
La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Patricia G. Fraga
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Patricia G. Fraga
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
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Javier Alborés
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La lluvia del final verano en A Coruña
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Javier Alborés
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Javier Alborés
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