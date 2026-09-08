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Así se vivió la churrascada popular de Culleredo

Joaquín Abad
08/09/2026 22:32
churrascada popular culleredo (7)
1.
La churrascada de Culleredo
Miles de personas se acercaron hasta las fiestas de la zona para disfrutar de una tonelada de carne
Joaquín Abad
churrascada popular culleredo
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La churrascada de Culleredo
Miles de personas se acercaron hasta las fiestas de la zona para disfrutar de una tonelada de carne
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Miles de personas se acercaron hasta las fiestas de la zona para disfrutar de una tonelada de carne
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Miles de personas se acercaron hasta las fiestas de la zona para disfrutar de una tonelada de carne
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Miles de personas se acercaron hasta las fiestas de la zona para disfrutar de una tonelada de carne
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