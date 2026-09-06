Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las fiestas de Mondego, en fotos

Germán Barreiros
06/09/2026 22:48
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
1.
Fiestas en Mondego
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
Germán Barreiros
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
1.
Fiestas en Mondego
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
Germán Barreiros
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
1.
Fiestas en Mondego
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
Germán Barreiros
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
1.
Fiestas en Mondego
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
Germán Barreiros
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
1.
Fiestas en Mondego
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
Germán Barreiros
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
1.
Fiestas en Mondego
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
Germán Barreiros
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
1.
Fiestas en Mondego
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
Germán Barreiros
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
1.
Fiestas en Mondego
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
Germán Barreiros
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
1.
Fiestas en Mondego
La parroquia sadense de Mondego cerró con una comida popular sus fiestas
Germán Barreiros

Lo más leído

Te puede interesar

Varios menores hacen fila para entrar en su aula

Más de ocho millones de alumnos vuelven esta semana al colegio
Agencias
'Xantar' en las Festas de Mondego

'Xantar' de confraternidad en las Festas de Mondego
Lucía Tenreiro
Donald Trump, en el despacho oval de la Casa Blanca, este lunes

Trump ve "triste" la situación en Ceuta y acusa a España de no controlar su frontera
EFE
Los bomberos combaten el fuego

Los fuegos de unas fiestas causan un incendio cerca del aeropuerto de Alvedro
Redacción