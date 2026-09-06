Galerías
Así faenan los pescadores en las inmediaciones de A Coruña
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Pescadores en la zona de A Coruña
Pescadores, con la ciudad de fondo
Javier Corominas
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Pescadores en la zona de A Coruña
Pescadores con la Torre de Hércules de fondo
Javier Corominas
1.
Pescadores en la zona de A Coruña
Pescadores en una zona de rocas
Javier Corominas
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Pescadores en la zona de A Coruña
Un pescador entre el mar y las rocas
Javier Corominas
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Pescadores en la zona de A Coruña
Javi Mariñas, Patrón mayor de la Confraría de Pescadores de A Coruña
Javier Corominas
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Pescadores en la zona de A Coruña
Domingo Méndez trabajando en la Isla de la Galera
Javier Corominas
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Pescadores en la zona de A Coruña
Secuencia de ola en la Isla de la Galera
Javier Corominas
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Pescadores en la zona de A Coruña
Secuencia de ola en la Isla de la Galera
Javier Corominas
1.
Pescadores en la zona de A Coruña
Secuencia de ola en la Isla de la Galera
Javier Corominas
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Pescadores en la zona de A Coruña
Una embarcación de los pescadores
Javier Corominas