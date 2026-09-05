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Las fotos del Carnaval de Verano de Los Rosales
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Carnaval de Verano en Los Rosales
En un día más que veraniego el barrio celebró su carnaval más caluroso
Patricia G. Fraga
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Carnaval de Verano en Los Rosales
En un día más que veraniego el barrio celebró su carnaval más caluroso
Patricia G. Fraga
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Carnaval de Verano en Los Rosales
En un día más que veraniego el barrio celebró su carnaval más caluroso
Patricia G. Fraga
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Carnaval de Verano en Los Rosales
En un día más que veraniego el barrio celebró su carnaval más caluroso
Patricia G. Fraga
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Carnaval de Verano en Los Rosales
En un día más que veraniego el barrio celebró su carnaval más caluroso
Patricia G. Fraga
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Carnaval de Verano en Los Rosales
En un día más que veraniego el barrio celebró su carnaval más caluroso
Patricia G. Fraga
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Carnaval de Verano en Los Rosales
En un día más que veraniego el barrio celebró su carnaval más caluroso
Patricia G. Fraga
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Carnaval de Verano en Los Rosales
En un día más que veraniego el barrio celebró su carnaval más caluroso
Patricia G. Fraga