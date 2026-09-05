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Flores Rock, en imágenes
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El Flores Rock 2026
La primera jornada del festival rockero por excelencia de la ciudad contó con las actuaciones de Kaos Urbano, Non Servium y Mar de Fondo, entre otros
Germán Barreiros
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El Flores Rock 2026
La primera jornada del festival rockero por excelencia de la ciudad contó con las actuaciones de Kaos Urbano, Non Servium y Mar de Fondo, entre otros
Germán Barreiros
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El Flores Rock 2026
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