Galerías
Las fotos del Recorda Fest
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana