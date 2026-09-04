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Las fotos del Recorda Fest 

Quintana
Quintana
04/09/2026 19:42
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
1.
Recorda Fest 2026
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Quintana

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