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Las imágenes de la niebla matinal en A Coruña

Javier Alborés
03/09/2026 10:39
La jornada del 3 de septiembre empezó con una densa niebla que cubrió A Coruña y su área, sobre todo en la zona más cercana al mar
1.
Niebla matinal en A Coruña
La jornada del 3 de septiembre empezó con una densa niebla que cubrió A Coruña y su área, sobre todo en la zona más cercana al mar
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