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CAbe presenta su primera edición, en imágenes

Quintana
Quintana
03/09/2026 22:29
Presentación al público de CAbe, una muestra expandida que pretende dinamizar, conectar y poner en valor la creación contemporánea gallega
1.
Nace CAbe, Coruña Arte Aberta
Presentación al público de CAbe, una muestra expandida que pretende dinamizar, conectar y poner en valor la creación contemporánea gallega
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Presentación al público de CAbe, una muestra expandida que pretende dinamizar, conectar y poner en valor la creación contemporánea gallega
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Nace CAbe, Coruña Arte Aberta
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Nace CAbe, Coruña Arte Aberta
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Quintana
Presentación al público de CAbe, una muestra expandida que pretende dinamizar, conectar y poner en valor la creación contemporánea gallega
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Nace CAbe, Coruña Arte Aberta
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Nace CAbe, Coruña Arte Aberta
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Nace CAbe, Coruña Arte Aberta
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Nace CAbe, Coruña Arte Aberta
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Nace CAbe, Coruña Arte Aberta
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Quintana
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Nace CAbe, Coruña Arte Aberta
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Quintana
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Quintana
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Un momento de la presentación de CAbe
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