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Así fue la concentración en apoyo a Ceuta desde María Pita 

Javier Alborés
02/09/2026 22:32
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
1.
A Coruña se moviliza para apoyar a Ceuta
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Javier Alborés

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