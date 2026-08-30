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Galerías

La gran churrascada de los vecinos de Meirás, en fotos

Germán Barreiros
30/08/2026 00:11
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
1.
Fiestas de Meirás
Los vecinos de Meirás celebraron las fiestas de O Santísimo con una gran churrascada
German Barreiros

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